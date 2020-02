Két autó áll egymással szemben, az egyik új, épp kigurult a szalonból, a másik használt darab, jó pár éves. A frontális ütközésnél mégis utóbbi utascellája marad ép, míg az elvileg új csúnyán összetörik.

Minden világossá válik ha tudjuk, hogy az új nem feltétlenül jelent friss technológiát. A két Nissan NP300 (nálunk Navara) közül az “új” csupán az 1997-es D22-es generáció Afrikában jelenleg is árult példánya, a használt pedig a legfrissebb D24-es generáció tagja, amit most is forgalmaznak Európában.

A videó tehát arra próbál rávilágítani, hogy Afrikában még mindig el lehet adni a levetett technikát (nyilván olcsóbban) újként, és hogy ez talán nincs jól így.