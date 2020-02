11 273 darabot készítettek az F355-ösből, amivel rekordot döntött: előtte sosem volt ennyire sikeres Ferrari-modell. A modell az 1989-ben megjelent 348-as erősen frissített változata, nagyjából 1300 órát töltött a szélcsatornában, hogy jobb aerodinamikájával több leszorítóerőt termeljen. Már húsz éve leállt a gyártása és egyre keresettebbek lesznek az F355-ösök, de ennek a zöldnek a tulajdonosa eredetileg egy 512 TR-re vágyott.

Makaóban meg is találta a megfelelő autót, ami mellett letakarva állt a sötétzöld (ritka, “Verde Silverstone” árnyalat), bézs Connolly-bőrrel varrt belterű F355-ös is. 13 évig állt a garázsban, és ez meg is látszik az autón. A karosszéria poros, a beltér szintén nagyobb takarítást igényel. Nyitott kulisszás kézi váltója és karbonvázas sportülései vannak. 1995 júliusában regisztrálták Makaóban és 2007-ig mindössze 10 ezer kilométert ment.