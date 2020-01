Lee Iacocca mérnökként kezdte a Fordnál, majd a ranglétrát végigjárva a kereskedelmi osztályon át egészen a vezérigazgatói székig jutott. Nevéhez kapcsolódik a Ford Mustang, valamint az ő hatására döntött úgy II. Henry Ford, hogy építenek egy versenyautót, amivel megverik a Ferrarit. Később a Chrysler igazgatótanácsának elnöke lesz és nagy szerepe van abban, hogy megmenekült a márka a csőd széléről.

A K-platformos LeBaront 1982-ben úgy reklámozta, hogy “ha találsz jobb autót, akkor vedd meg!” Ezek az autók kétség kívül nem az amerikai autógyártás legemlékezetesebb darabjai, de az elsőkerék-hajtású, költséghatékonyan gyártható és nem utolsósorban eladható modellek kihúzták a Chryslert a bajból. Ez végképp hírességet csinált Lee Iacoccából.

Ekkoriban maga is egy ilyennel járt, egész pontosan ezzel az 1986-os LeBaron Town & Country kabrióval. Ez is ritkaságnak mondható, hiszen ebből a változatból csak 1105 darab épült. Iacocca autójában most valamivel több mint 32 ezer kilométernyi mérföld van és mindene működik. A vajszínű, fa dekorral díszített autó beltere is ezt a színvilágot követei. A műszerek digitálisak és természetesen van benne klíma és 2,2 literes, négyhengeres turbómotor hajtja.