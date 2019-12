Olvass tovább

Nem csak a lengyel, az erdélyi csettegők világa is érdekes.

Ez a 2002-es film már elkészülése idején is egy letűnt kort mutatott be, ami azóta még inkább elhalványult. A szűkös erőforrásokra mindig is a furfang, a gógyi adott választ. Ahol nem volt traktor, vagy nem volt rá pénz, ott használt, kidobásra ítélt, bontott alkatrészekből születtek egyedi szerkentyűk.

Jellemző volt ez az erdélyi vidékre, de ugyanúgy a magyar falvakra is, ahol rengeteg szállításra, mezőgazdasági munkára használt csettegő, fűrészgép pöfögött a XX. században.