Olyan autót szerettünk volna, amely képes a saját lábán eljutni a verseny helyszínére, és aztán ott nem csak helyt áll, hanem le is nyom mindenki mást a kategóriájában – így sommázta különleges Supra-átépítésének lényegét a Real Street Performance műhely tulajdonosa, Geovannie Castill.

Olvass tovább

Ez önmagában is lenyűgöző teljesítmény egy 3.2 literes turbómotorral szerelt autótól, aki azonban igazán szemfüles, észreveheti, mi teszi teljességgel egyedülállóvá a fehér Suprát: a vonóhorog. Bizony, a Real Street Performance (így hívják Geo Castillo gyorsulási versenyautókat építő műhelyét) büszkesége minden további nélkül vezethető közúton – és ez nem elmélet. Autóját lábon viszi a versenyekre, maga után húzva a szerviz-utánfutót.

Ez nem is olyan magától értetődő egy gyorsulási versenyautó esetében: ha az áttételezést és a motorvezérlést ki is cserélik az utcára, a rövid, de extrém igénybevételre épített, hűtőfuratok nélküli blokkok rövid idő alatt megfőnének az autópályán. Csakhogy Geo megtartotta a Supra eredeti, gyári 2JZ-GTE blokkját és hengerfejét – legalábbis kezdetben. Ennek részben az volt az oka, hogy megmutassák, nekik így is megy, részben meg az, hogy ügyfeleik 99 százaléka szintén nem kér méregdrága, mart alumínium blokkot az autójába.

Arról azért szó sincs, hogy a motor teljes egészében gyári állapotú lenne. Egyedi dugattyúk, hajtókarok és főtengely került bele, száraz olajteknőt szereltek alá. Újak a befecskendezők, különleges a motorvezérlés, a turbó pedig hatalmas, mégis villámgyorsan felpörög – a gyorsulási versenyen nincs ugyanis idő megvárni, amíg felépül a turbónyomás. A sebességváltó háromfokozatú automata, nyomatékváltóval.

Ezzel a konfigurációval 7,03 másodpercet futottak negyed mérföldön, ami bámulatos érték – csupán egy hajszálnyira van az álomhatártól. Ahhoz, hogy 7 másodperc alá szorítsák le az időt, a gyári hengerfejet lecserélték a Mazworx tömör alumíniumból esztergált darabjára. Az eredmény: 12 századmásodperc mínusz! Ezzel a 6,91 másodperces idővel kimerítették a hátsó keréken mérve 1800 lóerős blokk képességeit, így meghozták a nehéz döntést: elköszöntek a legendától, és mégis csak beépítettek egy szintén alumíniumból mart Mazworx Pro Street 2JZ blokkot. A gyári blokknál is merevebb és tartósabb egységgel már elérték a 2000 lóerős határt – viszont, hogy továbbra is lábon mehessenek a futamokra, meghagyták a vízköpeny-furatokat.

Legutóbbi versenyén így 6,78 másodpercet futott az etanol üzemű, de kéjgáz-befecskendezés nélküli Supra – ez egyéni rekord Geo számára, és fantasztikus eredmény az autónak. Az is igaz persze, hogy innen már igazán nincs messze a 6,7 másodperc.