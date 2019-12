A művelet közben azonban műszaki hiba történt, így az autó kigyulladt, ezzel együtt néhány töltő is. Az ittas férfit épphogy ki tudták menteni az égő autóból. A rendőrök nem csak az alkoholos befolyásoltságot állapították meg könnyen, hanem a drogteszt is pozitív lett, így bíróságon felel majd a tettéért.

Miután alkohollal felbátorította magát, Ricky Criss úgy döntött, hogy fehér Ford Mustangjával gumit fog égetni a Tesla Superchargerek között. Az Oregon államban lévő Seaside Outlet Mall mellett talál is megfelelő terepet a művelethez, de a gumin kívül mást is sikerült lángba borítania.

Ezen kívül a töltőállomás javításának költségei is őt terhelik majd. Néhányak szerint ezzel csak tovább súlyosbítja a helyzetet a villanyautósok és a V8-as motort kedvelők között. Mostanában egyre gyakrabban fordul elő, hogy töltőpontokat foglalnak el, de már az ellentábor is kifejezte nemtetszését, amikor Teslákkal gördültek be egy benzinkútra.