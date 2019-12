Olvass tovább

Ez volt egyébként az első négykarikás autó, melyre rátették az RS jelzést. A fejlesztésben a Porsche is részt vett, mely kívül-belül látszik az autón: a 17 colos felniket a 968 Clubsporton is láthatjuk, de a visszapillantó tükrök is ismerősek lehetnek a 993-asról. Emellett a fékek és a felfüggesztés is a stuttgartiak keze nyomát viseli.

A motorháztető alatt is akad látnivaló: az Audi 2,2 literes öthengeres erőforrása nagyobb turbót, új injektorokat és vezérművet, légbeömlő- és kipufogórendszert kapott. A 311 lóerős gép 5,4 másodperc alatt gyorsul 100 km/órára, ha a sofőr ügyesen pakolgatja megfelelő fokozatokba a hatsebességes váltót. Ebben az Audiban is van Quattro, így az autó nem csak gyors, de rengeteg helyen is elmegy. A hátsó differenciálzárat az utastérből egy gombnyomással is lehet állítani, így csúszós körülmények között könnyebben lehet elindulni.

Ha mindez még nem lenne elég, az Audi tavaly kapott új öveket, Michelin-gumikat és folyadékokat. A belső teret fekete bőrbe és szürke Alcantarába csomagolták, melyek kiválóan mutatnak a Recaro versenyüléseken. A hangzásról egy Blaupunkt fejegység gondoskodik. Mindezért 65 ezer dollárt (19,1 millió forintot) fizetett az új tulajdonosa egy árverésen.