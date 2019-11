Trevor Bauer, amerikai baseballjátékos MLB-s karrierjét még 2012-ben kezdte az Arizona Diamondbacks színeiben, ma már viszont a Cincinnati Reds játékosaként lép a pályára. Sikeres sportoló, így vásárolhatott magának egy McLaren 650S-t. Ez az autó a texasi Houstonban, egy márkakereskedés üvege mögött parkolt, amikor egészen furcsa szerencsétlenség történt vele.

Egyelőre nem tudták megfejteni, hogy mitől szabadulhatott el a közeli autópályán haladó kamion kereke, de annyi biztos, hogy nagyon szerencsétlen irányt vett. Hat sávon át repült, majd a kirakat üvegén át egyenesen a 650S-nek vágódott az elszabadult kerék.

Yesterday, if you told me a semi truck would total my Mclaren, I would’ve believed you. If you told me it would happen like THIS? I would’ve said you’re out of your mind. If this isn’t @Mayhem I don’t know what is @Allstate pic.twitter.com/XqdiIgojB8

— Trevor Bauer (@BauerOutage) November 27, 2019