A 2010-es SEMA Show-n mutatták be azt az 1971-es Plymouth Barracudát, melyet alaposan átalakítottak, aztán a következő évben már filmszerepet is kapott a Halálos iramban ötödik részében. Az autó nem szerepelt sokat a filmben, leginkább az a különlegessége, hogy látványosan tuningolták és több színész aláírása is megtalálható rajta. Vin Diesel, Paul Walker, a Dwayne “The Rock” Johnson és a rendező, Justin Lin is.

Az autóban egy 10,5 literes – igen, ennyire hatalmas hengerűrtartalmú – V8-as HEMI motor található, amire háromsebességes automataváltót akasztottak. A neve pedig Frankencuda lett. A belteret kígyóbőr betétekkel dobták fel, rengeteg körműszerrel és nagy mennyiségben tartalmaz DVD lejátszós képernyőket is. Az autó elvileg közúton is használható, de biztos nem minden országban kapna rendszámot.

A Plymouth korábban kevesebb mint 90 millió forintnak megfelelő dollárért talált vevőre, a mostani aukción talán ennél magasabb összeget is fizetnek érte.