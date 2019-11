Tiszta lappal indított a formatervező, Nori Harada, amikor a Zagato és a Lamborghini közös autóját alkotta. Azonban ekkoriban érkezett meg az új számítógéppel megtámogatott tervezőasztal, melynek nyoma maradt az autón. Négy hónap alatt született meg a semmiből az autó, mert valójában ez volt az egyik legelső autójuk, amelyet teljes egészében a digitális tervezési és gyártási folyamat keretében született. Épp ezért még méretarányos modellekre sem volt szükség a Raptorhoz.

Ezzel a futurisztikus modellel szerették volna betölteni a Diablo és a Canto közötti űrt. A Zagato Raptort be is mutatták az 1996-os Genfi Autószalonon, de sorozatgyártású autó nem lett belőle, maradt egyszeri koncepció. Ennek megfelelően telepakolták csupa érdekes megoldással. Ilyen a szélvédővel együtt felfelé emelkedő tető, mely könnyű beszállást biztosít az utasoknak. Ráadásul a Zagatora jellemző duplapúpos tető külön is levehető, így nem csak kupéként, hanem roadsterként is használható az autó.