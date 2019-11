A Las Vegasban rendezett SEMA Show-ra a legtöbb autó elég egyszerű úton jut ki. A gyártó vagy tuningcég elkészíti a referenciamunkát, amin mindennek a lehető legtökéletesebbnek kell lennie, hogy a közönség tetszését biztosan elnyerje. Egy Dodge Challengerrel nem nagyon lehet mellélőni, ezért a Vermont államban található Quintin Brothers Auto and Performance is ilyennel készült. Fel is tették a trélerre, hogy aztán a kiállításon lepakolják, de kalandosabb lett az út, mint számítottak rá.

Mikor készen lett a Challenger, akkor ugye feltették egy trélerre, hogy megkezdje a 4200 kilométeres utat. A tréler vezetője megállt pihenni és persze aludni egy szállodában. A trélert azonban az autóval együtt ellopták reggelre, ezért azonnal a rendőrséghez fordultak. Először megtalálták a lopott teherautót és a trélert, de az autót nem. Hamar meglett az autó is, mely az üldözés során egy járőrautóval ütközött. Az autó egyébként 240-nel is száguldott mielőtt elkapták.

Szerencsére az amerikai hatóságok nem kényszerítették hosszadalmas eljárások sorozatába a tulajdonosokat, ezért még kiállíthatták az autót abban a formájában, ahogy megtalálták. Benne az üdítős dobozok és persze a törött orr, ami mindenki figyelmét felkeltette, bár ebben a köré tekert rendőrségi szalagok is segítenek. Az a három járőr is meglátogatta az autót a kiállításon, akik megtalálták.