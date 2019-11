Egyre népszerűbb az egész világon a halloween, vagyis a nálunk mindenszentek napja bolondosabb változata. Erre az autógyártók is készülnek mindig valamivel, a BMW pedig ismét csipkelődött kicsit a Mercedesszel. Még mielőtt valakik többet látnának ebbe, a két gyár marketingesei évek óta húzzák egymást különböző apróságokkal, mint A szomszéd nője mindig zöldebbje Max Goldmenje és John Gustavsonja.

Még az amerikai webshopján is elérhetővé tette a BMW azt az autótakarót, melyen M5 minta van és ráhúzták egy E-osztályos Mercedesre. Mindezt azzal a szöveggel töltötték fel Twitterre, hogy “halloweenkor már végre az autók is a kedvenc szuperhősüknek öltözhetnek.”

Now every car can dress up as its favorite superhero. @MercedesBenzUSA #HappyHalloween from #BMW pic.twitter.com/Gpb5rvzEer

— BMW USA (@BMWUSA) October 31, 2019