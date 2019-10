A dekadens száguldás eszközei immár tökéletesek. A ma pénzért megvásárolható autók olyan teljesítményre képesek, ami már bőven túl van az emberi észlelés határain. Legfeljebb ellenőrzött környezetben, biztonságos teszt- avagy versenypályán lehet képességüket teljes mértékben élvezni.

A Mercedes-Benz AMG GT 4 door például már gyárilag is pokoli szerkezet. 31,1 millió forintról indul a 367 lovas Mercedes-AMG GT 43 4matic+, amitől 5,2 millió forint távolságra van az erősebbik sorhatos. Nyolchengeres modellt 49,9-ért lehet zsákmányolni 585 lóerővel, a 639 lovas pusztító pedig 55,7-től indul.

“Floyd Mayweather nem állna elé, akkorát üt. 900 Nm arra jó, hogy egyszerre négy ember belső szerveit tudja rácsavarni a gerincoszlopukra, mindössze 3,2 másodperc alatt. Közben meg időnként felvillan a kipörgésgátló ikonja, hogy biztosak legyünk benne: ez az erő szétszed. Dermesztő, ahogyan bőven 200 feletti tempóról még ordítva lövi magát 300 fölé. Amilyen vehemenciával tette ezt, nem egy könnyed hűha volt az a szó, amit beleporlasztottam a kellemes parfümgőzben pácolt kabinba.” – írta erről a csúcsverziótól Csepreghy Dániel kollégánk.

Ennél az autónál éreztük, hogy már ez is több a kelleténél, de természetesen egy német tuningműhely még ezt a hatást is képes volt tovább fokozni. A lóerők számát 740-re, a nyomatékot 1030 Newtonméterre emelték. Az eredmény szürreális, a százas sprint így befér 3 másodperc alá (3,2 helyett 2,9), és a végsebességet is hagyták kifutni egészen 340 km/óráig.