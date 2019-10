“Új élettársat keres ez az SZTK műtőzöld Škoda-csoda a múlt évezredből. Az 1.9SDi-nek olyan hangja van, hogy ha dizelb*zi vagy megőrülsz, de ha nem vagy az, akkor is, ugyanis a racsingkipuf kicsit kifúj. A kissé horpadt géptető alatti szörny könnyen beindul bárkire. Motortérben azt látsz, amit látni akarsz: port meg mondjuk némi nyestürüléket. Váltó-kuplung olyan feszes, mint egy 19 évesnek lennie kell.

Ez a példány a maga 213e km-ével eljár veled a sírig, még bejáratós a kicsike. Teste itt-ott mar erőszak áldozata lett, első turkálós lökcsiből ki is estek a felesleges műanyagok, az aerodinamika érdekében. Kis wellnesskényeztetés után peckesen jár az úton a 1918 DOT-os teli gumikon, amerre csak akarod. ABS és ASR segít kordában tartani a 64 lovas erőgépet, amit ha hűtőrácsig nyomod a gázpedált is megáll 5l-ből. Apropó megáll: elől újnak tűnő tárcsa és betét. Ha épp nincs kit húzkodnod, ott van a 4 kurblis ablak a klíma pótlására. Kalaptartóba akkora hangszórókat faragtak, hogy falunapot lehetne hangosítani velük. Bekötve nincsenek, de jól mutatnak. Ajcsiba hagytam bennük pár kiszáradt bogarat.

Szervizkönyve megvan, de odaadtam a kislányomnak, hogy telerajzolja csillámpónikkal. Adok hozzá kezelési útmutatót meg tököm tudja milyen papírokat gyújtósnak. 2 db kulcs van, egyiket akár el is hagyhatod, de ne azt amelyiken ajándék sörnyitó van. 2019 szeptemberig volt műszakis, eddig koptatta a tükörsima osztrák szétsózott utakat. Saját lábán lepett országunkba, akár így is hazaviheted. Aksija, akár egy Tesláé. Privátban összehozlak vele, ha nem vársz tőle túl sokat. Nem zsákbamacska. Ara 150.000 ft, de most kampányidőszakban rezsicsökkentéssel, csak a vasárnapi választásokig 145.000 ft. Minél jobb fej vagy, annál többet engedek. Kosz hogy végigolvastad, bocs a hejesirassihibakk ert, és én kerek elnézést, hogy nem hazudok úgy mint egy politikus. Üdv!

U. i: feleségem szerint menő a menta szín, mar be is festette a körmeit az autóhoz, azt hiszi megkapja :D”

