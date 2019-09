Sokan hajlamosak mindenféle kacatot hagyni az autóban, ilyen a Missouri állambeli Christine Debrecht lánya is, aki Hondájuk kartámaszában egyéb holmik mellett egy doboz száraz sampont is tartott. Ez azonban aeroszolos szer, melyet nem ajánlatos magas hőmérsékleten tárolni, ahogyan erre a dobozon is felhívják a fogyasztók figyelmét. Márpedig 32 fokos hőmérséklet mellett a napon álló autóban igazán meleg tud lenni.

Sajnos a Hondában olyan meleg lett, hogy a száraz sampon flakonja felrobbant, így nem csak a kartámasz fedelét lőtte le, hanem a tetőablakot is kiütötte és házi rakétaként távozott az utastérből. Christine tudja, hogy ez az ő hibájuk, hiszen a csomagolás is figyelmeztet arra, hogy 48,9 fokos hőmérséklet felett ne tárolják a szert.

A szakértők szerint ilyen külső hőmérséklet mellett elég akár 10-15 perc, hogy az autó utastere annyira felmelegedjen, hogy a hasonló aeroszolok ne bírják tovább. Ami Christinéket illeti, nekik nagy szerencséjük van, hiszen az autó javítható és a biztosítás fedezi a kárukat. Ennek ellenére megosztották Facebookon az esetet, hogy más is tanuljon belőle.