Mrs B. Jones 1968-ban adta le a rendelést a Minire, mellyel az volt a célja, hogy megtanuljon autóval közlekedni. A terv nem sikerült, így az autó rengeteget állt a családnál, akik csak pár éve döntöttek az eladása mellett. Idő közben az is kiderült, hogy nem csak a kisautó története különleges, hanem az is, hogy ez volt az egyik utolsó MkI-es Mini is.

271 mérföld, vagyis 436 kilométer van a Miniben, mely ennél fogva makulátlan állapotban maradt meg. A fehér autó olyan, akár az új. Bár egyes szakértők szerint látszik rajta az eltelt idő, de egy apró restaurálás is megbontaná a jóval értékesebbnek bizonyuló eredeti állapotot. Még a fóliák is ott vannak a Tartan Red üléseken, valamint néhány apró, gyári cetli is fityeg itt-ott.

Befektetésnek igazán kiváló darab ez a fennmaradt Mini, melynek árát természetesen majd csak a vevő fogja tudni. Bár nehéz megjósolni, hogy milyen autóból válik végül értékes, gyűjtői darab, a Mininek van akkora kultusza, hogy ebben az esetben ez garantálható legyen.