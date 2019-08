Amikor Jeremy Clarkson incidense után a híres trió másik két tagja is elhagyta a Top Geart, akkor a BBC új arcokkal töltötte fel a műsort, így került a Jóbarátokból ismert Matt LeBlanc is a műsorvezetők közé, valamint Chris Harris, akit már rég ismert az internet remek videóiról és cikkeiről. Az angol imádja az autókat és saját gyűjteménye is rendkívül sokszínű. A korai Citroën Kacsától kezdve az első generációs BMW M5-ösön át egészen az új Porsche 911-esig terjedt a skála, így az sem csoda, hogy egy Camaro Z/28-as is a kollekció része volt.

Még 2015-ben 360 kilométernyi mérfölddel az órájában adták át az autót Chris Harrisnek a Litchfield Motorsnál. Az autó ugyan angol rendszámot kapott – öt másik példánnyal együtt -, de nem jobbkormányos. Az utolsó szervizlátogatása 2018 decemberében volt, most pedig 12 819 kilométerrel keresik a második tulajdonosát, akinek nem csak szimplán átadják a kulcsokat. Az árban benne van a különleges átadás is, melynek során maga Chris Harris mutatja meg, hogyan is kell bánni a Camaróval.