2016-ban prezeltálta legújabb márkáját a Volvo új tulajdonosa, a kínai Geely. A Lynk&Co típusok fejlesztése és a márka építése már akkor is évekre nyúlt vissza, de ez egy annyira hosszadalmas folyamat, hogy jelenleg is tart. Az autók épp arra a Compact Modular Platform (CMP) építőkészletre épülnek, mint a legfrissebb Volvo típusok, ám merőben eltérő stílust és elérhetőbb árazást álmodtak meg az új márkának, melyet az egész világon szeretnének bevezetni. Ehhez kellenek az ilyen lépések is.

Régen ápol kapcsolatot a Volvo a Cyan Racinggel, akik most a Lynk&Co 03-assal versenyeznek, hogy a motorsporton keresztül egyre több ember ismerje meg az új márkát. Az autó, amivel most a Nürburgringen két rekordot is felállítottak, még koncepció, de a tervek között szerepel egy közúton használható, bitang négyajtós gyártása. A kiszélesített, hatalmas hátsó szárnnyal felszerelt kék 03-as volánjánál a WTCC 2017-es bajnoka, Thed Björk ült.