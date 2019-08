Nagy esőzések után nem kis bosszúságot okoznak az autósoknak az úton maradt hatalmas tócsák. Ezeket kerülgetni nem a legjobb elfoglaltság, de még mindig okosabb, mint beleszaladni az ismeretlenbe. Lehet alatta hatalmas kráter is, ami sem a guminak, sem a felninek, sem a futóműnek nem tesz jót.

Vannak olyan speciális esetek, amikor komplett aluljárókat tölt fel az eső, de a legtöbb autós kiszúrja ezeket. Már csak azért is, mert könnyen észrevehető a környezetből, ha picit előrébb tekintünk a szélvédő mögül. Ennek a Toyota Camrynek a vezetője azonban valószínűleg csak az orráig lát, ezért úgy gondolta, átgázol a pocsolyán. A vége egy sajátos műsorszám lett, melyben az autó alakítja a Titanicot.

Driver ignores warnings and tries to pass through a flooded underpass. pic.twitter.com/vlqviXvzVt

— Idiots In Cars (@IdiotslnCars) August 10, 2019