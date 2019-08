Számos innovációt és új irány mutatott már a Tesla az autóiparnak, aminek kapcsán rengeteg rajongót és elégedett tulajdonost is szerzett magának Elon Musk villanyautós vállalata. Bár már korábban is láttunk kártyával nyitható autót, a Tesla Keycard valóban olyan, mint bármelyik bankkártya, ami azt is jelenti, hogy egy csomó plasztik van a munkát végző chip körül.

Az Amie DD nevű biohacker arra gondolt, hogy úgy szeretné nyitni Tesláját, ahogyan azt néhány jövőkutató megjósolta. A bőre alá ültetett chip segítségével. Ezért leoldották a chip körüli felesleges részeket és szilikonba burkolták, hogy aztán a bőre alá juttassák.

A nem mindennapi kulcsmásolásról videó is készült, de arra már előre figyelmeztetnek, hogy aki nem bírja a vért, az ne kattintson a lejátszás gombra: