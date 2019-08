1999-ben, a Genfi Autószalonon mutatkozott be Horacio Pagani önálló márkájának első autója, a Zonda. Eredetileg Fangio F1 lett volna a neve, de a legendás versenyző halála után inkább az Argentína fölött áramló meleg áramlatról kapta a nevét. Két évtized alatt 140 példányt készítettek a Zondából és ebben már a prototípusok is benne vannak. Ezek közül is kiemelkedően különleges az Aether Roadster.

2018-ban mutatták be a különleges kétülésest, melynek tulajdonosa a Ferrari SP38 Deborah-t is rendelte. Az Aether egyike a legkésőbb készült és a legerősebb Zondáknak. Ebben már 7,3 literes V12-es motor található, mely természetesen a Mercedes-AMG-től származik és 760 lóerőt teljesít. Ekkora teljesítményhez igazán bátor bevállalni egy kéziváltót, azonban épp ettől olyan különleges ez a Zonda.