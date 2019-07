Horacio Pagani még 1988-ban alapította vállalatát, amivel a Lamborghini több projektjében is dolgozott, mint a 25. évfordulós Countach, a hihetetlen LM002-es vagy éppen a márka utolsó önálló modellje, a Diablo. Később a 90-es évek elején kezdett saját modellen dolgozni, majd szerződést kötött a Mercedes-AMG-vel a V12-es motorok szállításáról, az első modell pedig szeretett versenyzője (Juan-Manuel Fangio) neve helyett végül a Zonda lett. Mára szupersportautókat gyártó, igazán sikeres vállalattá nőtte ki magát, akik most mutatták be legújabb modelljüket, a Huayra Roadster durvább változatát.

Míg a Huayra szélistenről kapta nevét, addig az izmosabb BC modellek Pagani első vásárlójáról és barátjáról, Benny Caioláról. Ez már sejteti, hogy a Mercedes-AMG 5980 köbcentis, 60 fokos hengerszögű V12-es motorja nem maradt érintetlen. A két új turbófeltöltővel és számos apró változtatással 5900-nál kereken 800 lóerős a teljesítmény, nyomatékból pedig irgalmatlan 1050 Nm áll rendelkezésre már 2000-es fordulattól.