Rögtön csapjunk is a lecsóba: a világ egyik legnépszerűbb autós játéka november 8-án kerül ki a boltok polcaira és a Need for Speed Heat néven kell majd keresni.

A játékmenetről még sokat nem árult ez la fejlesztő, az Electronic Arts, de egy igen látványos előzetest már kiadtak, szóval nézzük milyen lesz az új NFS.

A recept úgy tűnik sokat nem változik: végtelen lehetőség a tuningolás világában, utcai versenyek, bandák és rendőrök. Szóval az évek óta alkalmazott recept, nem hiszem, hogy hatalmas újdonságra kell számítani. A Need for Speed Heat már előrendelhető Xbox One-ra, PlayStation 4-re, valamint PC-re is az Originen keresztül.