1965-ben találkozhatott a közönség először a Miurával, akkor még csak a vázát mutatták meg a torinói autókiállításon. A Lamborghini újító sportautójának prototípusát egy évvel később, a Genfi Autószalonon mutatták be. Leginkább a középen, keresztben elhelyezett motor miatt volt különleges a Miura, ami később általános lett a szupersportautók között, ezért is tartják a kategória megteremtőjének Marcello Gandini egyik legszebb művét.

Robert Miles Runyan, kaliforniai építész volt olyan szerencsés, hogy még újonnan ülhetett be a 3066-os Lamborghini Miura volánja mögé. Az autót 1967. július 19-én vette át és már eredetileg is élénk lime-zöld színre fényezték, a belteret pedig fekete bőrkárpitozás borította. Azóta már a harmadik tulajdonosánál jár a Miura, melyen néhány átalakítást is végeztek, hogy hozza az SV csúcsmodell teljesítményét.