Egyszer, 17 évesen döntött úgy, hogy a benzinkutas mellékállással összekuporgatott pénzből vesz magának egy furgont. Miután összejött az ötven dollár, Randall Pitman végre tulajdonosává válhatott egy 1927-es Ford T-modell pickupnak.

Randall Pitman bought a Ford Model T truck for $47.50 at 17.

At 87, he’s still driving it. Read more: https://t.co/mmT0Jm8Rjw pic.twitter.com/fBe3EK8j7B

— CBC News (@CBCNews) July 14, 2019