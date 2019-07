Hatalmas várólista van a Suzuki Jimny-re, valamilyen oknál fogva még az év városi autójának is megválasztották, pedig a kis alvázas terepjáró tényleg nem városba való. A divatos forma viszont olyanok számára is vonzóvá tette a Jimny-t, akiknek korábban eszébe se jutott ilyesmit vásárolni. Ügyes húzás volt a japánoktól, az biztos!

A tuningcégek is hamar rárepültek és elkészítették a Mercedes G-osztályhoz igazított készületüket a kistesónak is. Ebben a témában már láthattunk ezt meg azt. Korábban már volt egy kötélhúzós meccsük is a G-osztállyal, most viszont gyorsulásra ment a Top Gear.

A bő 100 lovas 1,5 literes motorral szerelt Jimny mérkőzik meg a Mercedes-AMG G 63-assal. Az 580 lovas terepjáró nehezítésként kapott egy másik Suzukit tréleren.