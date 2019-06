Elképesztő népszerűségnek örvend a Suzuki apró terepjárója, a Jimny. Az 5,4 millió forinttól induló vérbeli terepjáróra majdnem 1 évet kell várnia annak, aki most adja le rá a rendelést. Mindezt annak ellenére, hogy a gyártási kapacitást villámgyorsan megemelték a nagy érdeklődés miatt. Míg eddig nagyrészt azok vásároltak Jimny-t, akiknek kapóra jött a kis mérete, a megbízhatósága és remek terepképességei, addig most igazi divatcikk lett. Erre már többféle tuningműhely is rájött, akik a Mercedes G-osztályával való hasonlóságra mennek rá.

Hol máshol, mint Kínában bukkantak volna olyan tökéletes átalakító készletre, mely minden elemében a G63 AMG-re emlékeztet. A Suzuki jelet és a logókat meghagyták, de minden más nagyon a G-osztály legerősebb változatához hasonló. A kör alakú menetfényes első fényszóróktól a Panamericana rácson át a jellegzetes sárvédőívig minden nagyon mercis. Akárcsak a hátsó lámpa és a pótkerék takaróeleme és persze az alufelnik.