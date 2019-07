Teltek az évek és közben rengeteg tényező változott a világban, az autók egyre újabbak lettek, a szomszédok cserélődtek, a mobiltelefonáló emberek pedig talán már észre sem vették azt az 1971-es Cadillac limuzint, mely negyed évszázadot töltött parkolással Brooklynban. Egyesek potenciális veszélyes hulladéknak tekintették, mások művészeti értéket láttak a lomokkal pakolt autóban.

Most azonban lezárult egy korszak, hiszen azt az autót, mely 1994 óta töretlenül parkol New York egyik utcáján, most elvontatta a rendőrség, miután a Windsor Park egyik lakosa panaszt tett. Az autó egy idős úré volt, aki állítólag mentális betegségben szenvedett. A különös az volt, hogy bár az autókat körülötte rendre megbírságolták, addig a Cadillac sosem kapott cetlit és korábban meg sem próbálták elvontatni például filmforgatások alkalmával, amikor az egész utcát kiürítették.

Keserves évek vannak az egykori luxusautó mögött, hiszen megsárgult újságokkal és üres palackokkal van teli a beltér. Persze sokan örülnek, hogy a Cadillac már nem rontja az összképet, de páran kifejezetten hiányolják. Valaki szerint az nem is igazi brooklyni, aki nem ismeri a rohadó Cadillacet.