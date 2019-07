Még év elején kezdte el rendhagyó módon, egész pontosan Instagramon árulni autóját Vajna Tímea, aki most újabb poszttal igyekszik megválni a sportautótól. Már többször is leírta, mennyire fáj a szíve, hogy el kell adnia a Huracán Spydert, amihez most újabb fotókat mellékeltek. A képeket húga készítette. Leginkább a második lett ütős, melyen földön hasalva látható Timi.

“A 2. kép poén, mert nehéz ki-beszállni a kocsiból, főleg magassarkúban úgyhogy csak olyan vegye meg, aki sportos”

A nagyjából 60 millió forint környékén induló Lamborghini Huracán Spyder eredetileg kék színű volt, erre került a matt fekete fólia. A motor azonban változatlanul 5,2 literes, szívó V10-es, 610 lóerővel. 3,4 másodperc kell a százas tempóhoz, 10,2 alatt pedig a 200 km/órát is eléri, a végsebessége 324 km/óra.