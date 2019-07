Nem kizárt, hogy több fizikaóráról is hiányzott az a srác, aki ennek a láthatóan kegyetlen túlnyomáson hűtőfolyadékot forraló rendszerhez hozzányúlt. Óriási hiba volt, a kezén fájdalmas égési sérüléseket szenvedett.

A felvételen látható Jamie Palfreman 19 éves. Talán a kor az oka, talán sosem növi ki a vakmerőséget, de legyen bármi is a háttérben, annyi biztos, hogy most pórul járt. Nyilván volt némi “úgyse mered, tesó!” faktor is a dologban, ha leveszi gond nélkül, akkor ő az autóbeálló királya, ha meg nem, nos akkor ez történik.

Bár a sérülés nem súlyos, azért kórházi kezelést ért, és igen komoly tanulság mindannyiunk számára. Ami hülyeségnek látszik elsőre, az másodjára is hülyeség marad, és ha egy motor “főzi a vizet”, akkor nincs más teendő, mint a türelmes várakozás.