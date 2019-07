Magasabb fokú védelemre nem csupán az állami vezetőknek van szüksége, hanem néhány milliárdosnak vagy épp olyan tehetős embereknek is, akik a világ egy kevésbé nyugodt pontján élnek. Éppen ezért ők nem is igénylik, hogy rendőri felvezetéssel, nagy konvojokban közlekedjenek, de szükségük van egy olyan autóra, mely megadja egy páncélozott limuzin védelmét, persze hétköznapibb formátumban.

Gombok lapulnak a hamutartó helyén is, persze ilyen-olyan apróságnak is bele kellett még férnie az autóba, mint például a fedélzeti gázmaszk. Az RS7-es fedélzetére jutó levegőt is alaposan szűrik, a csomagtartóban fegyvereknek alakítottak ki helyet. 360 fokos éjjellátó kamerával is felszerelték. A hatalmas hűtőmaszk mögött lévő lökhárítót úgy alakították ki, hogy bármikor neki lehessen vele rohanni egy másik autónak, a hűtő nem fog megsérülni.

Ballisztikus acél helyett polikarbonátot használtak a védelem kialakítására, mely tízszer erősebb és 60%-kal könnyebb is. Így aztán szokásos több száz helyett csupán 91 kilogrammal lett nehezebb a B4-es védelemmel ellátott RS7-es Audi. Hogy továbbra is ugyanolyan fürge maradjon az autó, a 4 literes, biturbó V8-ast az APR vette kezelésbe. 760 lóerőt és 1085 Nm nyomatékot facsartak ki belőle. 3 másodperc alatt gyorsul 100-ra és 325 km/órával is menekülhet ez a mozgó erőd.

