1918-ban még egy tucat Ford T-modellel indult a Rent-a-Car Inc. autókölcsönző karrierje, aztán a Walter L. Jacobs által alapított vállalat öt év után már hatszáz darabos flottát kínált. Erre felfigyelt John D. Hertz is, a Yellow Truck and Coach Manufacturing Company tulajdonosa, aki 1923-ban vásárolta fel a céget és aztán nevezte át Hertznek. A ’60-as évek közepén aztán már olyan különleges projektek is belefértek, mint a pályázásra alkalmas autók, amiben a Ford lett partnerük.

1000 darab Ford Mustangot, egész pontosan Shelby GT350H-t készítettek el a Hertz számára. Ezeket az autókat egyedi rendelésre készítették és a legtöbbet feketére fényezték, melyen jól mutatott az arany színű Le Mans-csík. Néhány “Rent a Racer” programban részt vevő Mustang a tradicionális fehér-kék kombinációt kapta. Úgy tervezték, hogy miután kipörögtek az autók a flottából, értékesítik őket. Addig viszont az SCCA versenyein lehetett indulni velük, szériaautó kategóriában.