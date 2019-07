Autóval sem szívesen hajtanánk bele azokba a gödrökbe, melyekre nemrég kerékpáros nyomot jelző útburkolati jeleket festettek a Fejér megyei Balinkán. Az Index olvasója szúrta ki a biciklivel már-már életveszélyes útvonalat.

Kincsesbányától nem olyan messze található Balinka település, ahol most többféle felújítás is volt. A közeli kempingből és odafelé festettek föl keréknyomot, a régen és most is gyalázatos állapotban lévő útra. Olyan mint valami akadálypálya, néhány ugratóval. Mondhatnánk azt hogy vicces, de inkább szégyen hogy 2019-ben ilyet meg mernek csinálni.