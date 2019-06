Ámon Olivér kezei között minden autó eszelős csapatós géppé válik a félbevágott Suzuki Swifttől a turbósított Mercedes driftautóig. Most viszont az olasz autógyártás kevesek által megértett darabja, a Fiat Multipla került a kezei közé, melyet nem mástól szerzett be, mint a mémmé emelkedett “Hide the pain Harold”-tól. Olivér nem bízta a véletlenre már a próbaúton sem:

Miután minden követelménynek megfelelt a Multipla, Olivér útja Kunmaradasra vezetett, ahol kíméletlen hajtás következett. Az ilyen felhasználás azonban hamar megeszi a gépet, a Fiat hátsó hídja sem bírta sokáig a strapát. Az autó viszont továbbra is működik, így bizonyára Olivér sem mond le azonnal a multiplázásról.