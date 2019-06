A régebbi Ferrari-modellek egyik legszebb része a nyitott kulisszás kéziváltó, ez azonban az idővel kikopott az olaszok sportautóiból, ahogyan a kuplungpedál is. Aki viszont szeretne egy modern Ferrarit, de szívesen rúgná rá a kuplungot a kettesre a megfelelő pillanatban, annak sem kell bánkódnia. Az is igaz, hogy a Ferrari minden átalakítást nagyon szigorúan vesz, így sok ilyen autóról le is kerül az ágaskodó lovacska, de a San Antonióban lévő vállalkozásra áldását adta a Ferrari.

Az European Auto Group például szerelhet manuális sebváltót F430 Scuderia modellekbe és még számos autóba. Olyanokba, amikben sosem létezett ilyesmi, mint a 458 Italia vagy utódja, a 488 GTB. Míg az F430 Scuderia modellekhez a sima F430-as váltóját használják, addig a 458-ashoz és a 488-ashoz új szerkezet szükségeltetik.

Különösen érdekes ez a turbós modell esetében, hiszen a 488 GTB 3,9 literes, biturbó V8-asa 670 lóerős és 760 Nm nyomatéka van. Eredetileg a Getragtól származó, villámgyors váltásokat lehetővé tévő duplakuplungos automata van benne. Az amerikai vásárlók körében azonban egyre inkább teret nyer a kéziváltó, az European Auto Group nagyjából 10 átalakításon van túl. Hogy mennyibe kerül egy ilyen kezelés, azt nem árulták el, de bizonyára megkérik a különleges beavatkozás árát.