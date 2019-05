Már többször szerepelt a Vezessen Arthur Tussik, akinek Youtube csatornája egyre népszerűbb, már van angol felirat, és több mint 450 ezer feliratkozó. Az orosz mester törött autók karosszériájának javításával foglalkozik, munkáját pedig videóra veszi és megosztja a nagyközönséggel. Számos kritika is érte már a bemutatott javítások után, mivel sokak szerint olyan autókat is feltámaszt, amelyeknek jobb lenne már a roncstelepen, nem szabadna már a közutakra engedni.

Ez a vita örök, és talán ezért is érdeklődnek sokan a munkái iránt, amiket egyre profibban végez. Most újra szintet lépett, egy törött Lamborghini javításába fogott bele, ami több okból is komoly kihívás. Egyrészt ritka az autó, nincs róla akkora tapasztalat, mint mondjuk egy F10-es BMW-ről, nincs hozzá elég leírás, gyári tervrajz, és az alumíniummal sem egyszerű dolgozni karosszériajavításkor.

Tussik mégis belevágott, és húzza, melegíti, kalapálja, vágja az alumínium térvázat, hogy a V10-es motor újra a helyére kerülhessen. Lehet, hogy nem lesz olyan erős, mint gyárilag, de miért kellene egy ilyen ritka remekműnek a roncstelepen végeznie?