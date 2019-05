Biztosan ott lesz az idei év leginkább meghatározó autói között a Toyota Supra, mely – ha a BMW-vel közös alapokon is – hosszú idő után tért vissza a modellpalettára. Sokan lelkesen fogadták és legalább ennyien csalódtak is a japánokban, hogy nem zárkóztatták fel például a GT-R-hez teljesítményben. Ám a toyotások megfizethető formátumban szerették volna újra tálalni az autót, ezért döntöttek végül így. Viszont egészen korán minden adott lesz ahhoz, hogy a GR Supra teljesítse a legmagasabb elvárásokat.

Ehhez először a TRD, vagyis a Toyota Racing Development részleg vette kezelésbe a külső leginkább kritizált elemeit, a kamu légbeömlőket, melynek egy része valódivá alakítható egy mérnök bevallása szerint. Egyszerűen oldották meg a problémát, több más karbon aerodinamikai elemmel együtt ezeknek fedésére is kínálnak majd szénszálas betéteket. Legmarkánsabb az ajtón léő L alakú sáv, melyet egész másképp formáztak. Kapható lesz még a lökhárítók és a küszöb alá is karbon dekor, valamint hátsó szárny is. Nem maradhattak ki a felnik sem.

Teljesítménynövelő csomagról egyelőre nem beszélnek a japánok, de akadnak cégek, akik már javában dolgoznak azon, hogy a GR Supra turbós sorhatosa ne 340 lóerőt és 500 Nm-t tudjon, hanem jóval többet. Továbbá 2JZ motorhoz is kínálnak majd hozzá átalakító szettet, így a Supra visszakaphatja szintén híres blokkját.