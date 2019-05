Magyarországon idén nagyjából tíz Toyota Supra fog elkelni. A nagyságrendben azért vagyunk ennyire biztosak, mert ennyi jut a kontingensből. A márkakereskedők több Suprát is el tudnának adni Magyarországon, de a grazi üzem kapacitása, ahol a BMW 6GT és a Z4 mellett a Supra is születik, egyelőre ennyit enged. Active és Premium felszereltség lesz, az egyetlen alapáras szín a sárga, a másik hat felára egységesen 305 000 Ft. Az Active felszereltségű Supra felnije 19-es alapáron, a Z4 M40i-é 18-as, ami nem baj a hazai utakra. A Suprában alapáron kapunk bőrkárpitot, széria a LED-es adaptív fényszóró és a csodálatos, de kikapcsolható szélvédőre vetített kijelző is, ami feláras a Z4-hez.

Az új Supra és vetélytársai. Listaárak, Ft



Audi TT RS DSG (400 LE) 21 747 050

BMW Z4 M40i (340 LE) 20 416 900

Nissan 370Z Premium aut. (328 LE) 14 709 000

Toyota GR Supra Active (340 LE) 20 800 000

Örültünk a fogyasztásnak, amit a 340 lóerő és a 4,3 másodperces százra gyorsulás ellenére 8 literre is le lehet nyomni 100 km-en. Nekünk még hegyen fel-le csapatva is csak 12,4 és 14,1 liter közötti átlagot jelzett ki a fedélzeti számítógép, amely a BMW-kben decire pontosan mér. A tank viszont kicsi, 52 literes, ennek tudatában a Toyotának óriási piros pont jár, hogy a vezetés napján majdnem 400 kilométert tehettünk meg az autóval a szokásos 100-200 helyett és nem is próbálták a tesztút megnyirbálásával leplezni a közepes hatótávolságot.