1895-ben alapították a Berluti nevű francia luxusmárkát, mely ma ahhoz a Bernard Arnault vezette cégcsoporthoz tartozik, ahová a Louis Vuitton vagy éppen a Dior. Ennél fogva táskák és cipők terén otthonosan mozognak, most azonban más területre tévedtek: veterán autónak adtak egészen új belsőt úgy, hogy közben nagyon passzol a stílusához és a korához.

Kívül ezüst maradt az autó, meghagyták a régi, fekete francia rendszámtáblákat és a sárgás fényszórókat, a beltér viszont minden elemében más lett. Amit csak értek, azt öregített, nyeregbarna bőrrel varrták be. Az üléseken kívül a műszerfalat és az ajtópaneleket is bőrbe kötötték, de még a gépháztető belső oldalára és a csomagtartóba is jutott belőle. Az autóhoz stílusban passzoló cipőt és utazótáskát kínáltak hozzá.

A stílusos szettet aukción kaparinthatta meg, aki pontosan ilyen, Berluti kezelésen átesett 911 Targára vágyott. A nyertes licitáló közel 115 millió forintnyi összeget fizetett érte.

Forrás: Sotheby's