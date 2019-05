Ötven amerikai veteránautót pusztítottak el a lángok Ellenville (USA) városának egyik autókereskedésének lerakatában. Az autókat és magát a helyszínt az HBO egyik most készülő sorozatához használták.

A tűz állítólag péntek hajnalban keletkezett, számolt be róla az ABC7 News. Az autók között volt néhány igen különleges Camaro és Corvette. A hatóság már megkezdte a kivizsgálást és annyit már lehet tudni, hogy nem szándékos gyújtogatásról van szó.

Az HBO kiadott egy nyilatkozatot a sajnálatos balesettel kapcsolatban, amelyben leírják, hogy szerencsére senki nem sérült meg, de a forgatást egy időre leállítják.

A hat vagy nyolcrészes minisorozat, amelyet Ellenvilleben és környékén forgat az HBO, az I Know This Much Is True címet viseli és a főszereplő Mark Ruffalo (Hulk). A sorozat a Wally Lamb regénye alapján készül, amely egy drámai hangvételű pszichológiai fikció egy ikerpárról.