A legtöbb autó számára egyszer elérkezik az a pont, amikor az árak padlót fognak és valaki megragadja ezt az alkalmat, hogy valami egészen meglepőt alkosson. Így van ez a Bentley Conitental GT-vel is, mely évekkel ezelőtt gyors luxuskupé volt, ma meg akár egy cifrább Volkswagen Golf áráért is hozzá lehet jutni a 12 hengeres kupéhoz. AZ oroszok nem voltak szívbajosak, kibeleztek egyet és jól szét is darabolták, hogy aztán lánctalpas szörnyként születessen újjá.

A Bentley Ultratankot V8-as motor hajtja és szinte semmit nem tartottak meg az eredeti hajtásláncból. Valószínűleg nehezen passzol volna a láctalpas felépítéshez. Ennek ellenére nem valószínű, hogy az angolok sírva könyörögnek a receptért, megelégszenek majd a Bentaygával, mint szabadidő-autó.