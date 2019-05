Minden típusnak megvannak a megszállott rajongói, a Volkswagen Bogárnak különösen sok fanatikusa van, hiszen korszakokon átívelő autóról van szó, melynek gyártása még a 30-as évek végén indult és egészen 2003-ig húzta. Több mint 21,5 millió példány gördült le a szalagról, amivel az egyik legnagyobb darabszámban gyártott autó a világon.

Norman Gonzalez Rivera kétség kívül az egyik legnagyobb rajongó, hiszen Puerto Ricóban 170 autóból álló gyűjteményt hozott össze. Egészségügyi állapota azonban már nem engedi, hogy tovább üzemeltesse a Volkyland névre keresztelt múzeumot, ezért akár egyben, akár darabonként is elvihetőek tőle az autók.

Norman tehát nem tartotta meg kizárólag magának az élményt, hanem mások számára is látogathatóvá tette a legnagyobb privát gyűteményt. Talán az lenne a legszebb, ha valaki átvenné a tárlat kezelését tőle és továbbra is látogatható maradna a 121-es út mellett található gyűjtemény.

Videó is készült a Volkylandról, ahol jól látható, hogy leginkább a Bogár ragadta meg a tulajdonost, amiből egészen korai és kései példányok is akadnak. De más léghűtéses, boxermotoros leszármazottak is állnak itt.