1997-ben vette át az Oregon államban lévő Beaverton városának Toyota kereskedésében első tulajdonosa ezt a targa tetős Toyota Suprát. Különösen jó ízléssel választotta ki az autót, hiszen a kéziváltós modellre esett a választása az ekkorra picikét átkozmetikázott autóból. A frissebb változatot leginkább a lámpákról lehet felismerni, de ez az autó a színösszeállítása miatt is különleges. Gyönyörű, mély zöld színt kapott, ami mellé polírozott alufelniket és világos bézs bőrüléseket párosítottak a 15th Anniversary Limited Edition esetében.

Több mint 20 év alatt tekertek 100 584 kilométert a Suprába, amivel távolról sem lesz a legkevesebbet futott példány, ellenben bizonyára sok boldog percet okozott a vezetőjének. Ennyi idő alatt már óhatatlanul történnek apróbb balesetek, ez a Toyota sem úszta meg. Volt egy autópályás koccanása, melynek során néhány elemet cseréltek és fényeztek is, de semmi komoly kárt nem szenvedett az autó. Végig szervizelték és garázsban is tartották, továbbá minden papírja és kézikönyve megvan. Ezért nem is csoda, hogy 30 millió forintnak megfelelő összeg közelébe várják az aukció végén az árát.

Valódi legenda a Toyota Supra alumínium géptetője alatt lapuló 2JZ motor. Ez a két turbóval fújt sorhatos papíron 320 lóerőt ad le 5600-as fordulaton és 427 Nm nyomatéka van 4000-nél. Ez azonban a gyakorlatban jellemzően több. 4,2 másodperc alatt gyorsul 100-as tempóra, amihez azért szükség van arra, hogy a pilóta ügyesen kezelje a hatsebességes kéziváltót, a mutató pedig akár a 285-ös osztásig is elszaladhat.