Dél-Szibériában találhajtó a Bajkál-tó, mely 636 km hosszú és 80 km szélességű, a befagyott jegén már mi is autózhattunk. Egyesek sajnos nem olyan szerencsések, hogy a felszínen marad az autójuk, de szerencsére a Baikal Ice Motor Sports Festival szervezőinek bőven van rutinja a jégen autózás területén. Most rekordra készültek, melyhez a Jeep Grand Cherokee legdurvább változatát, a Trackhawk-ot vették elő. A hatalmas szabadidő-autóban a Hellcat 6,2 literes, kompresszoros V8-as motorja található 707 lóerővel, de itt összkerék-hajtást társítottak mellé.

3,7 másopderc alatt gyorsul 100-ra, de ez jégen valamivel lassabban ment neki annak ellenére, hogy pár felesleges holmit kidobáltak belőle. Végül az autó 280 km/órás sebességet tudott elérni a Bajkál-tó jegén, mely 10-zel alacsonyabb, mint szokványos körülmények között. Ez azonban elég volt ahhoz, hogy ezt nevezhessük a leggyorsabb jégen futó SUV-nak.

Már most könnyen veszélybe kerülhet a rekord, hiszen a Bentley Bentayga és a Lamborghini Urus is 300 feletti sebességre képes. Az abszolút rekordtól is messze van az autó, bár azt épített 2JZ motoros BMW E30-assal érték el. 346,82 km/órával száguldottak akkor.