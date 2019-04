Virtuális térben szinte bármi megtörténhet és jellemzően előbb vagy utóbb meg is történik. Az autózás világával is az a helyzet, hogy rengeteg ötlet marad meg a virtuális térben, melyek aztán kivitelezhetetlennek tűnnek a valóságban. A Yasid Design művei is pont ilyenek. Valahol reménykedünk benne, hogy a Hemi V8-assal töltött Porsche 911-es megvalósulhat, de nemigen láttunk még ehhez fogható átalakítást, pedig kétség sem fér hozzá, hogy őrületesen menőn néz ki:

A terv több szempontból is nehézkes. Egyrészt a 911-es Porsche távolról sem az orrában elhelyezett V8-as motorra van megalkotva, másrészt a tervek szerint a kiindulási alapot jelentő 997-es kabrió 90%-a a kukában landol. Ettől pedig sokan kiakadnának, de minimum rém költséges projektnek ígérkezik. Ennek ellenére a Danton Arts Kustoms beállt a projekt mögé és el is kezdték a munkát. A 997-est teljesen kipakolták már, a hátulját levágták, a szélvédőkeretet megrövidítették és belepakolták a Dodge V8-asát az orrába.

Még bőven van tennivaló, hiszen a nulláról építkeznek és szerkezetileg sem épp így a legbiztosabb. Ezért az eredeti koncepciónál maradva bukókeretet kap az autó, a hátulját pedig a gigantikus szárny uralja majd és a szintén nagy diffúzor. A motor teljesítményéről egyelőre nem közöltek adatokat, de a Challenger Hellcatben a 6,2 literes, kompresszorral támogatott nyolchengeres 707 lóerőt teljesít és a 2 tonnás autót 3,9 másodperc alatt gyorsítja 100-as tempóra. Ebből sejthető, hogy a kibelezett 911-esben mit fog művelni ez az erőgép.