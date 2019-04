Gázrobbanás történt Észak-Karolina állam Durham nevű városának szívében. Épp a járdát csinálták, amikor a géppel eltaláltak egy gázvezetéket, ez okozta a hatalmas robbanást, mely több házat is romba döntött a közelben. Szörnyű tragédia történt, hiszen 1 ember meghalt, 17 pedig súlyosan megsérült. Annyi már tudható, hogy egyikük sem életveszélyesen. Továbbá a mentésben részt vevő tűzoltók között is akad sérült. Az eset az N Duke St. 111-es szám előtt történt, abban az épületben ez található:

Bizony, ez egy rakás Porsche, méghozzá igazán ritka és értékes darabok. Bob Ingram tulajdona a kollekció, akiről az alábbi videó is készült. Nagy rajongója a német márkának és az évek során komoly gyűjteményt hozott össze, melyben ott van a 959-es, a Carrera GT és a 918 Spyder is, tehát a Porsche szupersportkocsijainak java. Számos 356-os és 911-es is a tulajdonában van a Carrera RS 2,7-től kezdve a 964 Carrera RS-ig.

Lángokba borult és összeomlott a gyűjtemény mellett található épület, de Bob Ingram háza is jelentős károkat szenvedett. A gyűjtemény egy része sajnos odaveszett. A tulajdonos egyelőre nem számolt be a károkról, még a The News & Observer és ABC11 helyi médiáknak sincs információja erről. Ám ez érthető, hiszen a sérültek jóval fontosabbak.