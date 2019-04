Kicsit több mint 31 millió forintról indul a hosszított tengelytávú Audi A8-as. Ehhez jönnek hozzá az opciós tételek, melyekből bőven lehet pakolni egy ilyen luxuslimuzinba a technikai finomságoktól a kényelmi felszereléseken át a szórakoztató elektronikáig. Határ természetesen a csillagos ég, és akkor még mindig csupán a 286 lóerős, 3 literes, V6-os TDI motor dolgozik a gépházfedél alatt. A legtöbb esetben ezt mértéktartó színbe csomagolják, ez lehet fekete vagy ezüst. Vannak azonban olyanok is, akiknek egyedi igényeik vannak. Itt van például ez az A8:

Bizony, ez itt nem fekete! Kékből is a merészebbik árnyaltot fújták az autóra. Míg a hagyományos választékból 425 ezer forintba kerül egy szín, addig az egyedi rendeléseknek borsos felára van. Ez az Ara Blue Crystal metál nevű árnyalat már közel 1,2 millió forintba került tulajdonosának. Láthatóan a kárpitozáson sem spórolt, hiszen a külsőhöz passzoló árnyalatú bőrbe húzták az autó üléseit és a tetőkárpit is ehhez igazított alcantara bevonatot kapott. Ezért is úgy 2,5 millió forintnak megfelelő összeget kell feláldozni a stílus oltárán:

A kérdés adott: vajon megérte ezért a feltűnő limuzinért vagy egy A8-as maradjon csak a konzervatív vonalon?