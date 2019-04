Múlt pénteken két férfi tulajdonított el egy fehér BMW X3-ast egy lakópark parkolójából az Egyesült Állaomokban lévő Pierce megye egyik városában. A washingtoni településen aztán hamar megkerült az autó. Igazoltatás elől lógott volna meg a tolvaj, aminek autós üldözés és súlyos baleset lett a vége. Az autó nagy sebességgel ütközött egy járőrkocsival, amit követően többször is átfordult, majd a földhöz csapódott. A balesetet egy közeli biztonsági kamera vette fel.

Később videó is készült a német szabadidő-autóról, ahol jól látszik, hogy az autó eleje gyakorlatilag megsemmisült. Az utascella azonban ép maradt, a légzsákok kinyíltak. Ennek köszönhető az is, hogy a tettes megúszta az egészet egy kéztöréssel. A történethez az is hozzátartozik, hogy a hölgy járó motorral hagyta ott az autóját a táskájával és irataival együtt. Ez pedig nem túl okos dolog még akkor sem, ha csak fél percre ugrik vissza az ember a lakásba.

This is what’s left of the stolen SUV after that crash. The engine flew out. You can see it on the roof. #komonews pic.twitter.com/WhgJAFdR2U

— Gabe Cohen (@GabeCohenKOMO) 2019. április 3.