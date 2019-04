Mindössze 1400 kupé készült a sirályszárnyas Mercedes-Benz 300 SL-ből, ami ma egyre nagyobb értéket képvisel. Sorra jelennek meg a drágábbnál drágább példányok a neves aukciósházak árverésein. Nem meglepő, hogy ilyenkor kerülnek elő igazán ritka darabok a típusból vagy rég elfeledett példányoknak akadnak egyszer csak nyomára, de még olyan hírességek is megválnak tőle jó pénzért, mint a popsztár Adam Levine. Akár ez is lehetne egy a mára soknak tűnő közül, pedig messze nem az.

Bármennyire úgy is tűnik minden szemszögből, ez nem egy lökhárító nélküli 300 SL. Persze megvannak a klasszikus vonalak és minden elem a helyén van, még a felnik sem buktatják le az autót, egyedül a projektoros első fényszórók lehetnek gyanúsak. Ez ugyanis nem más, mint egy 2000-es évjáratú Mercedes-Benz SLK320-as. A németek legkisebb roadsterére egyszerűen megalkották az öreg sportautó bódéját. A belteret azonban meghagyták a modernebb vonalból az ülések kockás kárpitjától eltekintve. Alcantara kormány, fehér számlapos, háromórás műszeregység maradt a helyén.

A közel 63,5 millió forintos összegért kínált replikában 3,2 literes, V6-os benzinmotor dolgozik 218 lóerős teljesítménnyel és 310 Nm nyomatékkal, hozzá hatgangos kézi váltó jár. Az eredeti formájában 6,9 másodperc alatt gyorsul 100-ra az SLK. Hogy ki venne egy veterános ruhába átöltöztetett, közel 20 éves roadstert? Aki élvezné a 300 SL-t, de nem fizetne érte millió dolláros összeget, hogy aztán még saját magától is féltse az autótörténelem egy gyönyörű szeletét.