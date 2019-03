1994 januárjától kezdék el gyártani a Porsche 911-es utolsó léghűtéses generációját, mely a 993-as kódjel alatt fut. A kínálat csúcsát jelentő Turbo modellt egy évvel később mutatták be és a képeken látható példány ennek remek példája. A fekete fényezés, a finom aerodinamikai változtatások és a jellegzetes felnik, valamint a nagy hátsó szárny is jól felimerhetővé teszik a 911 Turbo-t. Pedig ez az autó egy kicsikét más, mint a többi. Ezért is lehet, hogy valakinek megér majd több mint 110 millió forintnak megfelelő összeget.

Ez az autó ugyanis 1994-es évjáratú, amivel meglehetősen korai darab, méghozzá egy prototípus, melynek segítségével az utolsó simításokat végezték el a Turbo-n. Annak ellenére, hogy egy kifejezetten tesztelésre szánt példányról van szó, az autó remek állapotban van. A fényezése hibátlan, a vörös bőrrel borított beltér pedig hívogató. Minden épp olyan benne, amilyen a ’90-es évek elején volt. A felszereltség részét képezi a Blaupunkt Symphony hifi, az elektromos ablakok és a légkondi is.